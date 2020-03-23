Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пенсионеров Москвы обязали сидеть дома

Пенсионеров Москвы обязали сидеть дома
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеИталия попросила военной помощи у США
Решение мэра столицы связано с эпидемией коронавирус

Пожилые москвичи не должны выходить на улицу в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он рекомендовал всем людям старшего возраста ограничить контакты с окружающими, а еще лучше - поехать на дачу.

Более того, с 26 марта по 14 апреля 2020 г. для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в частности сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшим инфаркт или инсульт, вводится строгий запрет на появление в общественных местах.

Работодателям велено всех перечисленных граждан перевести на удаленную работу, отправить в оплачиваемый отпуск или на больничный. Продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, в том числе положенные бесплатно, помогут доставить им домой  волонтеры и социальные работники. Для этого достаточно позвонить по телефону 8-495-870-45-09.

Операторов мобильной связи обязали не отключать телефоны и интернет пожилым людям даже при отрицательном балансе.

В качестве компенсации за возникшие неудобства москвичам старше 65 лет и хронически больным людям перечислят по 4 тыс. руб.: 2 тыс. авансом, еще столько же – после режима самоизоляции, если он не будет нарушен.

Отдельное распоряжение Собянина касается школьников, начиная с пятого класса. В период закрытия школ – сейчас это с 21 марта по 12 апреля – их транспортное приложение на социальной карте москвича будет заблокировано. Это делается для того, чтобы дети не нарушали режим изоляции и не катались по городу. Деньги, которые были зачислены на карту, будут перенесены на более поздний срок.

По последним данным, в понедельник, 23 марта, в Москве подтвержден еще 71 случай заболевания коронавирусом. В общей сложности, число пациентов с данной инфекцией достигло 262. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей