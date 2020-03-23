Все случаи заражения COVID -19 зафиксировали в столице

Последние новости о коронавирусе в России на понедельник, 23 марта 2020 г., в подборке "Утра".

За прошедший день ( 22 марта) количество инфицированных вирусом выросло на 71 человек. Общее число заболевших составило 438 человек. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, пишет "Царьград".

После в оперштабе уточнили, что все новые случаи диагностированы в Москве.

Власти Москвы и Подмосковья обратились к пожилым гражданам с призывом отказаться от необязательных выходов из дома и соблюдать домашний режим. Режим самоизоляции продлится с 26 марта по 14 апреля и будет распространяться на жителей, старше 65 лет, сообщается на сайте мэра Москвы.

Также сообщается, что в столице еще один пациент смог побороть коронавирус. Об этом рассказала заместитель градоначальника Анастасия Ракова.

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы №1. Таким образом, сейчас в Москве выздоровели уже девять пациентов. Это хорошая динамика", – отметила она.

Также правительство выделит 7,5 млрд руб. из своего резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с коронавирусом.

Ситуация с дефицитом защитных масок в стране тоже должна разрешиться. По данным Минпромторга, в Россию доставили 25,5 млн защитных масок из Китая.

В Минпромторге добавили, что это первая из запланированных крупных партий.