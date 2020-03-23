Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Туристы могут забыть о летнем отдыхе до мая

Туристы могут забыть о летнем отдыхе до мая
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
продолжениеВ России начнут штрафовать за нарушение карантина
Проблемы с путешествиями останутся из-за пандемии и скачков валют

Индустрия туризма сейчас пребывает в упадке, но к майским праздникам ситуация может исправиться. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на председателя правовой комиссии Российского союза туриндустрии Игоря Мохова. Юрист рассказал, что спрос на отдых вернется к началу лета. 

Игорь Мохов считает, что раньше середины мая индустрия туризма не сможет восстановиться. 

Прогноз был составлен на фоне падения рубля и закрытия авиасообщения с другими странами. Сейчас улететь по избранным направлениям можно только из Москвы. 

Мохов также рассказал, что кризис коснулся отельного бизнеса: занято всего 10% номеров вместо привычных 70%. Это связано с жестким ограничением перемещений внутри страны и за границу. 

Ранее "Утро" рассказало, как португальцы "взбесились" из-за отсутствия туристов. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей