Проблемы с путешествиями останутся из-за пандемии и скачков валют

Индустрия туризма сейчас пребывает в упадке, но к майским праздникам ситуация может исправиться. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на председателя правовой комиссии Российского союза туриндустрии Игоря Мохова. Юрист рассказал, что спрос на отдых вернется к началу лета.



Игорь Мохов считает, что раньше середины мая индустрия туризма не сможет восстановиться.

Прогноз был составлен на фоне падения рубля и закрытия авиасообщения с другими странами. Сейчас улететь по избранным направлениям можно только из Москвы.



Мохов также рассказал, что кризис коснулся отельного бизнеса: занято всего 10% номеров вместо привычных 70%. Это связано с жестким ограничением перемещений внутри страны и за границу.

Ранее "Утро" рассказало, как португальцы "взбесились" из-за отсутствия туристов.