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Поставили диагноз в Коммунарке: подробности о состоянии Николаева

Поставили диагноз в Коммунарке: подробности о состоянии Николаева
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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У певца подозревают инфекцию COVID-19

Стали известны подробности заболевания Игоря Николаева. У артиста может подтвердиться коронавирус, сообщают источники. Если анализы будут положительными, друзьям певца придется обратиться за срочной медицинской помощью, так как инфекция очень опасна, особенно для людей после 40 лет. В зоне риска оказались звезды отечественной сцены, в числе которых – Максим Галкин. Об этом сообщили в СМИ и телеграм-каналах. 

Источник телеграм-канала "112" рассказал, что у композитора и исполнителя диагностировали очаговую пневмонию, его состояние медики определяют как средней тяжести. Отмечается, что окончательные результаты его анализов на китайскую инфекцию будут готовы через два дня. 

Бывшая жена Игоря Николаева Наташа Королева призвала не верить ложной информации и слухам, передает телеканал "360". Артистка посоветовала перепроверять любые новости и рассказала, что уже давно не общалась с экс-супругом. 

Композитор Юрий Антонов рассказал, что неделю назад снимался вместе с Игорем Николаевым в программе "Сегодня вечером". В студии присутствовали Аркадий Укупник, Николай Расторгуев и другие звезды, которые могут оказаться в зоне риска.

Информация о том, что Игорь Николаев сам обратился за медицинской помощью в больницу в Коммунарке, появилась в ночь на 27 марта. 

Ранее СМИ сообщили о возможном заражении коронавирусом Льва Лещенко. Состояние певца ухудшилось после перевода в реанимацию больницы на Коммунарке. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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