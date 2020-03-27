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Москвичам могут продлить выходные из-за коронавируса

Москвичам могут продлить выходные из-за коронавируса
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
продолжениеСМИ: COVID-19 нашли в окружении Путина
Вероятно, одной нерабочей неделей в столице не ограничатся

Если ситуация с распространением COVID-19 в Москве того потребует, жителям города, возможно, придется забыть об общении с коллегами в офисе еще на неделю, а то и больше.

Продлевать ли выходные из-за коронавируса, столичные власти решат в конце следующей недели. Об этом рассказала заместитель мэра города Сергея Собянина Анастасия Ракова в эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом, будут приняты адекватные меры", – цитирует ее сайт телеканала "360". 

О выходных в марте – начале апреля стало известно во время обращения президента Владимира Путина к нации. Глава государства решил сделать нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля, напоминает НСН.

Тем временем в Министерстве труда разъяснили подробности о выходных в марте и апреле 2020 года. Работодатели в этот период не имеют права снижать зарплату сотрудникам. Если работник в это время в отпуске, то объявленная нерабочей неделя не включается в число дней отпуска, также он не продлевается на эти дни.

В Минтруда напомнили, кто работает во время длинных выходных. Распоряжение Путина не касается тех, кто трудится в медучреждениях, аптеках, экстренных службах, на непрерывно действующих предприятиях. Выходных не будет и у тех, кто задействован в сфере снабжения продуктами и товарами первой необходимости.

Ранее россиянам разъяснили, как нерабочие из-за коронавируса дни отразятся на майских праздниках.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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