Последние новости о коронавирусе в РФ

На 26 марта вирусом COVID-19 в мире заражены 476 тысяч человек. Больше всего заболевших в Италии, Испании и Германии, однако число заразившихся в России также продолжает расти.

Коронавирус в России: последние новости

На 26.03.2020 в РФ китайским вирусом больны 844 человек. Вылечить специалистам удалось 36 пациентов, а 2 человека скончались. Возраст умерших – 88 лет и 74 года, кроме коронавируса у них был целый ряд других заболеваний. Люди старше 65 лет попадают в группу риска и обязательно госпитализируется при обнаружении симптомов.

Чтобы ограничить рост числа заразившихся, следующую неделю Владимир Путин объявил нерабочей. Это не коснется сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения: социальные льготы продлят автоматически, а больничные будут рассчитываться из суммы одного МРОТ.

Количество зараженных коронавирусом в регионах

Регионы с высокой заболеваемостью

Москва 546 Московская область

41 Санкт-Петербург

26 Якутия 14 Свердловская область 20 Самарская область

12 Краснодарский край

9 Красноярский край

9 Калининградская область 8 Нижегородская область

8

Регионы со средней заболеваемостью

Кировская область

7 Республика Крым

7 Татарстан

10 Тульская область

7 Воронежская область

6 Пермский край

10 Новосибирская область

5 Липецкая область

5 Кабардино-Балкарская Республика

4 Оренбургская область

4

Регионы со средней заболеваемостью

Псковская область

6 Хабаровский край

5 Башкортостан

4 Архангельская область

3 Кемеровская область

4

Регионы с низкой заболеваемостью

Тюменская область

3 Ленинградская область

3 Тверская область

3 Тамбовская область

3 Брянская область

2 Кемеровская область

3 Республика Коми

3 Калужская область

2 Пензенская область

2 Орловская область 2

Регионы с низкой заболеваемостью

Приморский край

2 Республика Бурятия

2 Рязанская область

2 Ставропольский край

5 Удмуртская Республика

2 Ханты-Манскийский АО

4



Ситуация в остальных регионах

По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Забайкальской крае, республике Хакасия, Ярославской, Томской, Белгородской, Волгоградской и Ивановской областях, – сообщает Coronavirus-monitor.ru.Ситуация в остальных регионах

Первого заразившегося нашли Курганской, Новгородской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Мурманской областях, а также в Чеченской и Чувашской республиках.

Коронавирус в Москве

На 26.03.2020 в Москве COVID-19 заражены 410 человек. При этом именно в больнице столицы зафиксированы два первых случая смерти от вируса. Выздоровели после лечения в городе 15 человек.

Чтобы уменьшить число новых пациентов с таким же вирусом, власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров и студентов – эта мера должна снизить количество людей в автобусах и метро.

Кроме того, на следующей неделе, которая объявлена нерабочей, в Москве перестанут работать все магазины, кроме продуктовых. Также будут закрыты крупные парки, рестораны и другие места общественного питания.