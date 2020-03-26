Коронавирус в России: главное
На 26 марта вирусом COVID-19 в мире заражены 476 тысяч человек. Больше всего заболевших в Италии, Испании и Германии, однако число заразившихся в России также продолжает расти.
Коронавирус в России: последние новости
На 26.03.2020 в РФ китайским вирусом больны 844 человек. Вылечить специалистам удалось 36 пациентов, а 2 человека скончались. Возраст умерших – 88 лет и 74 года, кроме коронавируса у них был целый ряд других заболеваний. Люди старше 65 лет попадают в группу риска и обязательно госпитализируется при обнаружении симптомов.
Чтобы ограничить рост числа заразившихся, следующую неделю Владимир Путин объявил нерабочей. Это не коснется сотрудников продуктовых магазинов, аптек и предприятий, производящих товары первой необходимости. Также были приняты меры для поддержки населения: социальные льготы продлят автоматически, а больничные будут рассчитываться из суммы одного МРОТ.
Количество зараженных
коронавирусом в регионах
|Регионы с высокой заболеваемостью
|Москва
|546
| Московская
область
|41
| Санкт-Петербург
|26
|Якутия
|14
|Свердловская область
|20
| Самарская
область
|12
| Краснодарский
край
|9
| Красноярский
край
|9
|Калининградская область
|8
| Нижегородская
область
|8
|Регионы со средней заболеваемостью
| Кировская
область
|7
| Республика
Крым
|7
| Татарстан
|10
| Тульская
область
|7
| Воронежская
область
|6
| Пермский
край
|10
| Новосибирская
область
|5
| Липецкая
область
|5
| Кабардино-Балкарская
Республика
|4
| Оренбургская
область
|4
|Регионы со средней заболеваемостью
| Псковская
область
|6
| Хабаровский
край
|5
| Башкортостан
|4
| Архангельская
область
|3
| Кемеровская
область
|4
|Регионы с низкой заболеваемостью
| Тюменская
область
|3
| Ленинградская
область
|3
| Тверская
область
|3
| Тамбовская
область
|3
| Брянская
область
|2
| Кемеровская
область
|3
| Республика
Коми
|3
| Калужская
область
|2
| Пензенская
область
|2
|Орловская область
|2
|Регионы с низкой заболеваемостью
| Приморский
край
|2
| Республика
Бурятия
|2
| Рязанская
область
|2
| Ставропольский
край
|5
| Удмуртская
Республика
|2
| Ханты-Манскийский
АО
|4
Ситуация в остальных регионах
По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Забайкальской крае, республике Хакасия, Ярославской, Томской, Белгородской, Волгоградской и Ивановской областях, – сообщает Coronavirus-monitor.ru.Ситуация в остальных регионах
Первого заразившегося нашли Курганской, Новгородской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской, Мурманской областях, а также в Чеченской и Чувашской республиках.
Коронавирус в Москве
На 26.03.2020 в Москве COVID-19 заражены 410 человек. При этом именно в больнице столицы зафиксированы два первых случая смерти от вируса. Выздоровели после лечения в городе 15 человек.
Чтобы уменьшить число новых пациентов с таким же вирусом, власти города попросили всех работодателей организовать работу сотрудников на дому, если это возможно. Также отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для пенсионеров и студентов – эта мера должна снизить количество людей в автобусах и метро.
Кроме того, на следующей неделе, которая объявлена нерабочей, в Москве перестанут работать все магазины, кроме продуктовых. Также будут закрыты крупные парки, рестораны и другие места общественного питания.
Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта
Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Выявлен скрытый симптом коронавируса
- Хантавирус: в Китае нашли новую смертельную инфекцию
- Россия откроет границу с Украиной из-за COVID-19
- Российский футболист подхватил коронавирусную инфекцию
Здоровье
- Продлят молодость: простые упражнения после 50 лет на каждый день
- Бабушка подсказала: супернапиток защитит от инфекций и очистит кровь
- Мужская диета: как повысить тестостерон в домашних условиях
Выбор читателей
- Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Каменских в обтягивающем комбинезоне сделала громкое признание
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик