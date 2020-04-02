Главные тезисы из экстренного обращения к населению Владимира Путина - в тексте "Утра"

О том, что Путин готовит срочное обращение стало известно сегодня, 2 апреля. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это уже второе обращение Путина к россиянам за последние пару недель. Ранее он выступал 25 марта. Тогда он объявил о всероссийском карантине – оплачиваемой неделе отдыха для всех граждан, увеличении пособий для многодетных и безработных, послаблениях для бизнеса.

Вероятно, президент будет говорить о поддержке бизнеса и усилении ограничительных мер. Такое мнение высказал политолог Геворг Мирзаян.

"Пока палкой не надаешь, не отреагируют", – цитирует его "Царьград".

Эксперт не исключил, что в ходе выступления Путин может сообщить о введении чрезвычайного положения в стране.