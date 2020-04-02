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Путин срочно обратился к России

Путин срочно обратился к России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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О том, что Путин готовит срочное обращение стало известно сегодня, 2 апреля. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Это уже второе обращение Путина к россиянам за последние пару недель. Ранее он выступал 25 марта. Тогда он объявил о всероссийском карантине – оплачиваемой неделе отдыха для всех граждан, увеличении пособий для многодетных и безработных, послаблениях для бизнеса.  

Вероятно, президент будет говорить о поддержке бизнеса и усилении ограничительных мер. Такое мнение высказал политолог Геворг Мирзаян. 

"Пока палкой не надаешь, не отреагируют", – цитирует его "Царьград"

Эксперт не исключил, что в ходе выступления Путин может сообщить о введении чрезвычайного положения в стране.

Рина КРАСНОВА

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