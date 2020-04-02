Коронавирус

Виноватым опять оказался гражданский специалист

На Северном флоте помещен на карантин из-за коронавируса экипаж атомной подводной лодки "Смоленск" проекта "Антей". Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны. Официально эту информацию в военном ведомстве не подтверждают.

По данным источника, экипаж изолировали после того, как выяснилось, что моряки общались с гражданским специалистом, который приезжал для обслуживания узлов и агрегатов лодки. У него не проявлялись симптомы коронавируса, однако он летел на одном рейсе с пассажиром, зараженным COVID-19.

Сообщается, что предварительные анализы показали у специалиста отрицательный результат, однако военных все равно отправили на строгий карантин. Такие действия вполне оправданы. Аналогичным образом действовали, чтобы предотвратить в Москве эпидемию черной оспы в 1959 году.

Следующий тест был сделан 28 марта, который тоже не выявил заражения. После этого экипаж перевели на обычный режим.

Ранее мурманское издание B-port написало о карантине экипажа "Орла", а также соседней подлодки проекта "Антей". Причиной беспокойства аналогично назывался гражданский специалист. Вероятно, речь шла именно об "Орле" и "Смоленске".

Стоит отметить, что военные ведомства сразу нескольких стран сообщили о случаях заражения моряков на кораблях и подлодках. В частности, сигнал SOS подал авианосец "Теодор Рузвельт", а нидерландская подлодка "Дельфин" вернулась на базу из-за вспышки коронавируса на борту. В Минобороны РФ сообщают об отсутствии зараженных COVID-19 в войсках.