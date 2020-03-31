В Северодвинске поместили под карантин экипажи двух атомных подлодок

Информацию о том, что экипаж российской атомной подлодки "Орел" находится на карантине из-за контакта члена экипажа с больным коронавирусом, не комментировали крупные российские СМИ. Также не было сообщений на эту тему от Минобороны РФ.

Впервые об этом написало мурманское онлайн-издание B-port, а затем эту новостью заинтересовался американский журнал The Drive, который ранее уже писал о заразившихся коронавирусом моряках на двух авианосцах "Нимиц".

Более того, во вторник стало известно о смерти первого американского военнослужащего от COVID-19. Об этом передал ТАСС со ссылкой на главу Пентагона Марка Эспера.

Традиционно в России очень дозировано выдают информацию о военных, поэтому основываться можно лишь на данных источника B-Port.

Сообщается, что на "Антее" проекта 949А отправили в карантин весь экипаж. А причина – гражданский специалист, который прибыл на подлодку в командировку и ранее, предположительно, находился на одном борту с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Кроме команды "Орла" под карантин попал и экипаж соседней субмарины, а также плавучей мастерской.

По мнению The Drive, коронавирус окажет существенное влияние на вооруженные силы по всему миру. Так, в США уже приостановили работу на корабельных верфях, а в России неожиданно вернулся с испытаний новейший большой десантный корабль "Петр Моргунов".

"Орел" – одна из восьми российских многоцелевых подлодок класса "Антей", вооруженных крылатыми ракетами П-700, предназначенных для уничтожения авианосцев. Девятую лодку "Белгород" переоборудовали как носитель "Посейдона". На Северном флоте эксплуатируются три "Антея" – вышеупомянутый "Орел", который сейчас на приколе, "Воронеж" и "Смоленск". "Тверь", "Томск" и "Омск" входят в состав Тихоокеанского флота.

Как считают авторы американского издания, если коронавирус начнет "косить" экипажи российских подлодок, это серьезно ограничит потенциал ядерного сдерживания России. Моряки находятся в замкнутом пространстве, поэтому COVID-19 распространится очень быстро. Поэтому, меры, принятые командованием Северного флота вполне оправданы.

30 марта Минобороны Нидерландов заявило, что подлодка класса "Walrus" HNLMS Dolfijn возвратилась в порт на две недели раньше, так как 8 членов ее экипажа сдали положительные анализы на коронавирус. Экипаж немедленно отправили на карантин по прибытию.

Как написала газета Минобороны РФ "Красная звезда", в армии проверили 3756 человек на коронавирус, и все результаты оказались отрицательными.