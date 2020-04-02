Президент России выступит сегодня в 16:00

Владимир Путин готовит срочное обращение к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Трансляция по телевидению состоится сегодня, 2 апреля, после 16:00. По словам Пескова, сейчас Путин работает над текстом обращения в Ново-Огарево, пишет РБК.

Не исключено, что президент озвучит новые меры, которые будут приняты в условиях нарастающей эпидемии коронавируса, и, возможно, выскажется о продлении вынужденных каникул. При этом Песков отметил, что пока вопрос об этом не поднимался, и призвал россиян дождаться обращения президента, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что карантин могут продлить еще на неделю.

С предыдущим обращением к населению по поводу пандемии коронавируса Владимир Путин выступил 25 марта. Президент России объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также призвал всех жителей нашей страны к самоизоляции.

По словам Путина, только жесткие меры помогут России победить коронавирус.