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Путин готовит важное заявление на фоне пандемии

Путин готовит важное заявление на фоне пандемии
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Президент России выступит сегодня в 16:00

Владимир Путин готовит срочное обращение к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Трансляция по телевидению состоится сегодня, 2 апреля, после 16:00. По словам Пескова, сейчас Путин работает над текстом обращения в Ново-Огарево, пишет РБК.

Не исключено, что президент озвучит новые меры, которые будут приняты в условиях нарастающей эпидемии коронавируса, и, возможно, выскажется о продлении вынужденных каникул. При этом Песков отметил, что пока вопрос об этом не поднимался, и призвал россиян дождаться обращения президента, передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что карантин могут продлить еще на неделю. 

С предыдущим обращением к населению по поводу пандемии коронавируса Владимир Путин выступил 25 марта. Президент России объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также призвал всех жителей нашей страны к самоизоляции.

По словам Путина, только жесткие меры помогут России победить коронавирус.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ryszard Ewiak
Ответить
Это правда, что только жесткие меры помогут победить коронавирус. Куда мы движемся? Перед нами возвращение России (Даниила 11:29a). Россия восстановит влияние утраченное после распада Советского Союза. Это означает также кризис, который затмит Великую Депрессию. Разрушится не только еврозона, но и ЕС и НАТО.
Врач
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Врача Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера во главу комиссии по борьбе с вирусом! СРОЧНО! Институт должен стать штабом.
Динь Дон
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«Десять процентов тех, кто погиб в Италии, это медики. […]. К большому сожалению. Потому что это ещё означает, что и меры защиты недостаточные у врачей, и их нужно пересматривать и модернизировать, безусловно,
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