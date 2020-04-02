Режим самоизоляции будет действовать минимум до 12 апреля

Вынужденные нерабочие выходные продлят еще на неделю. Об этом говорилось на совещании президента РФ Владимира Путина, сообщают источники. При этом на официальном уровне информация пока подтверждена не была.

О том, что домашний карантин будет действовать для россиян еще неделю рассказал журналист "Коммерсанта" Андрей Колесников в своем репортаже об итогах совещания.

При этом насколько продлят меры не сообщается, пишет URA.RU.

Решение о введении карантина озвучил Владимир Путин во время своего срочного обращения к россиянам. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Людям на это время сохранили зарплату.

По последним опубликованным данным, в Росиии коронавирусной инфекцией заболели 2777 человек. Умерли 24. Еще 190 смогли вылечиться.



