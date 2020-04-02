Новорожденный с коронавирусом и новые смерти: главное о COVID-19 в России на 2 апреля
"Утро" следит за ситуацией с пандемией коронавируса в России и мире. Последние новости о распространении COVID-19 – в нашей подборке.
СМИ сообщают о рождении в Москве ребенка с коронавирусом. Малыш появился на свет в одной из столичных больниц, где находятся зараженные инфекцией из Китая. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник. Как стало известно, у матери ранее был выявлен коронавирус, который передался новорожденному. Сейчас женщина остается в госпитале вместе с ребенком.
По последним данным, в Москве от коронавируса умерли три человека.
Все жертвы были пожилыми – в возрасте от 63 до 72 лет. Об этом сообщил
столичный депздрав со ссылкой на оперативный штаб. Как отмечается, одна из
больных недавно побывала за границей. Кроме того, у всех троих были
сопутствующие заболевания: сахарный диабет, кардиосклероз, артериальная
гипертензия и хроническая обструктивная болезнь легких.
Большая часть регионов России ушла на карантин. Присоединился и Крым – на полуострове усилили меры безопасности в связи с пандемией
коронавируса. На Крымском мосту выставили блокпост, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Сергея Аксенова.
Он начал работу с полуночи 2 апреля. Весь транспорт будут проверять, у водителей – измерять температуру и брать анкетные данные. С сегодняшнего дня Крым ушел на карантин. На полуострове до 14 апреля практически прекратил движение общественный транспорт, напоминает "ФедералПресс". Отменены междугородние рейсы, ограничено движение поездов.
Пенсионеров обязали самоизолироваться до 14 апреля. С 3 по 6 апреля дома должны будут сидеть все крымчане без исключения. Выходить можно в случае крайней необходимости – в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку. Покидать дом также можно, если нужна экстренная медицинская помощь. Соответствующий указ подписал Сергей Аксенов. Он опубликован на сайте правительства республики.
По последним данным, в России коронавирусом заражены 2 тысячи 777 человек, умерли 24. Излечились от COVID-19 190 пациентов.
В мире, по последним данным ВОЗ, 827 тысяч 419 заболевших. Умерли от коронавируса 40 тысяч 777 человек.
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