Крымский мост перекроет блокпост
На Крымском мосту установят блокпост, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Власти пошли на такие меры для того, чтобы не допустить "завоза" коронавируса на полуостров.
"Будет стопроцентный досмотр всего автомобильного транспорта", – пояснил он, добавив, что также ограничат железнодорожное сообщение.
Кроме того, в Крыму в ночь на второе апреля введут карантин, передает "Крыминформ".
Поток машин по Крымскому мосту сократился в 2,5 раза. Вице-премьер Совета Министров РК Юлия Жукова говорила что за 31 марта через переправу проехало 3771 транспортное средство, из них 35 автобусов. В Тамань – 3109 машин.
По данным на 31 марта, в Крыму и Севастополе коронавирусом заразился 21 человек, пишет "Свободная пресса".
Ранее въезд туристов ограничил Севастополь. Там на въезде в город установили блокпосты. Полицейские проводили с людьми беседы, просили заполнить анкеты, измеряли температуру, а после многих отправляли обратно.
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