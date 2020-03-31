Крым ограждается от коронавируса

Вслед за Сочи, который буквально запаниковал, ожидая толпы туристов со всей России в "неделю каникул", свои двери закрывает Севастополь. На въезде в город поставили кордоны, а полиция проверяет всех въезжающих в город. С людьми проводят разъяснительную беседу и просят заполнить анкеты, после чего многие поворачивают назад.

Как пишет "Крыминформ", у всех въезжающих в город меряют температуру и записывают места их будущего проживания. Кроме того, туристам сообщают, что в городе закрыты все досуговые центры, а также действует режим самоизоляции, за нарушение которого предусмотрен штраф.

Сообщается, что людям якобы не запрещают въезд, однако, по данным и.о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева, с начала операции повернули обратно более 50 машин.

Всего для проведения операции на въездах в Севастополь развернули пять блокпостов. На данный момент в городе выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Всего по Крыму – 16 заболевших.

Ранее на полуострове возбудили уголовное дело на местного жителя с COVID-19, который заразил медика после того, как нарушил режим самоизоляции и посетил медицинский центр.