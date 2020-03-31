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Мать Собчак набросилась на дочь и зятя за пьянство в прямом эфире

Мать Собчак набросилась на дочь и зятя за пьянство в прямом эфире
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруги в самоизоляции увлеклись спиртными напитками

Телеведущая и блогер Ксения Собчак коротает объявленные президентом Путиным коронтикулы (новое определение состоит из слов "коронавирус" и "каникулы" и означает нерабочую неделю) дома с бутылкой крепкого алкоголя. Блондинка в шоколаде вместе с мужем Константином Богомоловым устроила на его странице в "Инстаграм" прямой эфир, в конце которого они смогли-таки дозвониться до родительницы Собчак Людмилы Нарусовой.

Ксения Анатольевна решила проверить, "жива ли мать-старушка", предупредив: мол, пошутила. Чтобы связаться с Людмилой Борисовной, супруги предприняли несколько неудачных попыток. Людмила Борисовна, в свою очередь, пристыдила дочь и зятя. 

"Почему же вы такие тупые, что не можете соединиться. <...> Наверное, потому что вы пьяные!", – констатировала член Совфеда, поинтересовавшись, что за бутылка стоит на столе, и попросив, вместо нее показать внука Платона. 

Людмила Борисовна заверила, что в Коммунарке диагноз "коронавирус" не подтвердили. Сенатор хорошо себя чувствует, хотя и заперта на карантин. 

А вот ее дочь в том же эфире заявила, что уже переболела коронавирусом. По словам Ксении, болезнь свалила ее в ноябре.

"В декабре", – исправил муж, назвав жену между прочим "никаковской" характерной актрисой. 

По мнению Богомолова, из Собчак получится прекрасная тургеневская барышня. 

Напомним, ранее бывшая ведущая "Дома-2" отметилась скандальным высказыванием о зараженных коронавирусом звездах и получила отпор от композитора Игоря Крутого. 

Ксения АНДРЕЕВА

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