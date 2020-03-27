Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Пиарится на любой грязи": Крутой разоблачил закатившую истерику Собчак

"Пиарится на любой грязи": Крутой разоблачил закатившую истерику Собчак
Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеВнезапная проверка: полицейские ловят нарушающих карантин
Знаменитый композитор поставил на место бывшую ведущую "Дома-2"

Игорь Крутой вывел на чистую воду журналиста и блогера Ксению Собчак, которая назвала торжество в честь дня рождения его сестры рассадником китайской заразы. По словам композитора, блондинка в шоколаде "раструбила" о заражении коронавирусом звездной тусовки от Льва Лещенко, чтобы повысить интерес к своей персоне, а также из мести. 

Сама Ксения Анатольевна не попала на праздник детства, поскольку не была приглашена. Она таким образом "отыгралась", решил Крутой. 

"Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно", – заявил он в беседе с "МК", посоветовав бывшей ведущей "Дома-2" подумать, как повысить зрительский интерес к своей новой программе "Док-ток". 

Композитор не разделяет "панических настроений", ведь после праздника, гости которого, кроме Лещенко, здоровы, прошло две недели. А Лев Валерьянович неважно себя чувствовал уже на вечеринке, поэтому через час уехал, вспомнил Крутой, добавив, что легендарный певец до этого был в США и Франции. В время интервью стало известно, что народного артиста РСФСР перевели из реанимации в палату к супруге. 

Напомним, ранее Ксения Собчак критически высказалась относительно ситуации с коронавирусом среди звезд шоу-бизнеса. 

Фоторепортаж
"Позаражались от Лещенко": Собчак рассказала о панике среди российских звезд
Лариса Рубальская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба театра Луна
Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 28 марта: трем знакам запрещено выходить из дома

Подробный и правдивый астрологический прогноз на 28 марта 2020 года

Число заболевших в России резко вырастет: последние новости по коронавирусу на 27 марта

Пика эпидемии COVID-19 ждут со дня на день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей