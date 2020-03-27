Знаменитый композитор поставил на место бывшую ведущую "Дома-2"

Игорь Крутой вывел на чистую воду журналиста и блогера Ксению Собчак, которая назвала торжество в честь дня рождения его сестры рассадником китайской заразы. По словам композитора, блондинка в шоколаде "раструбила" о заражении коронавирусом звездной тусовки от Льва Лещенко, чтобы повысить интерес к своей персоне, а также из мести.

Сама Ксения Анатольевна не попала на праздник детства, поскольку не была приглашена. Она таким образом "отыгралась", решил Крутой.

"Пиарится просто уже на любой грязи, это отвратительно", – заявил он в беседе с "МК", посоветовав бывшей ведущей "Дома-2" подумать, как повысить зрительский интерес к своей новой программе "Док-ток".

Композитор не разделяет "панических настроений", ведь после праздника, гости которого, кроме Лещенко, здоровы, прошло две недели. А Лев Валерьянович неважно себя чувствовал уже на вечеринке, поэтому через час уехал, вспомнил Крутой, добавив, что легендарный певец до этого был в США и Франции. В время интервью стало известно, что народного артиста РСФСР перевели из реанимации в палату к супруге.

Напомним, ранее Ксения Собчак критически высказалась относительно ситуации с коронавирусом среди звезд шоу-бизнеса.