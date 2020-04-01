Заболевших китайской пневмонией меньше, чем днем ранее

В России с 1 апреля разрешено вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Такое право появилось у правительства благодаря подписанному в День смеха президентом закону.

Однако пока в Кремле не видят такой необходимости, заверил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вопрос быть или не быть режиму ЧС из-за эпидемии коронавируса "не обсуждается", передает ТАСС.

Также Владимир Путин распорядился наказывать нарушителей карантина рублем. Сбежавших из дома россиян ожидают крупные штрафы.

На текущей неделе, которая объявлена нерабочей, жители страны находятся на самоизоляции. Удаленно трудится даже президент. Однако этих семи дней не достаточно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Выходные россиянам надо бы продлить еще на столько же, полагает она.

А чтобы люди беспрепятственно выходили на улицу, в Подмосковье, где количество больных китайской пневмонией увеличилось до 177 человек, с понедельника собираются раздавать электронные пропуска. При этом закрывать ни Москву, ни область власти пока не будут.

Нововведениями ознаменовался день в Санкт-Петербурге. Метро города на Неве работает теперь по сокращенному графику – до 22:00, как и было заявлено накануне. Правда, потом СПб ГКУ "Организатор перевозок" изменил решение. В среду снова передумал. Упразднены также некоторые маршруты наземного транспорта.

В Крыму на фоне стремительного распространения коронавируса отменили движение поездов по маршруту Керчь – Анапа – Керчь, а также автобусное и троллейбусное сообщение между городами. Запрет будет действовать в период со 2 по 14 апреля. Остальным пригородным поездам оставили по одному рейсу туда-обратно утром и вечером, уточняется на сайте правительства РК.

Коронавирус заблокировал жизнь практически во всех регионах России. "Чистыми" от инфекции остаются только десять. Лишь в семи не ввели режим обязательной самоизоляции. Свободно передвигаться можно по Амурской, Белгородской, Орловской, Тверской, Тульской и Ярославской областям. Ничего не изменилось у людей на Чукотке.

Подведем итог: в среду, 1 апреля, в России обнаружено меньше инфицированных COVID-19, чем днем ранее, – 440 человек. Сейчас в стране китайской пневмонией болеют 2777 пациентов. Каждый пятый из них страдает недугом без симптомов, предупредила глава Роспотребнадзора.

"Сегодня это чуть больше 20% всех, кого мы выявили, симптомов не имеют, и только 14% имеют признаки, клинику пневмонии и имеют тяжелое, средне-тяжелое течение", – констатировала Попова.

Среди печальных новостей – рост числа жертв коронавируса. На данный момент их 24. Среди хороших – россияне идут на поправку. Побороли китайскую заразу 190 человек.