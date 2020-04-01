Ситуация осложняется: коронавирус стремительно захватывает Россию
Ситуация с распространением COVID-19 в России усложняется, высказался Владимир Путин во время ежедневного обсуждения с Татьяной Голиковой ситуации по коронавирусу.
Число инфицированных выросло на 18,8%, сообщила вице-премьер в эфире "России 1".
Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах за нарушение здоровыми гражданами условий карантина. Размер взыскания составит от 15 до 40 тыс. рублей, должностное лицо должно будет заплатить от 50 до 150 тыс. рублей.
Согласно подписанному закону, правительство России имеет право вводить режим ЧС в стране.
Татьяна Голикова рассказала, что самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Коми и Бурятии. В 10 регионах России до сих не выявлены случаи инфекции COVID-19.
Вице-премьер пояснила, что увеличение количества выявленных зараженных происходит из-за постоянного тестирования на коронавирус. Татьяна Голикова предложила продлить нерабочие дни в России и меры социального дистанцирования.
Сейчас в России тестируются первые восемь препаратов против коронавируса, результаты исследований будут известны к 10 апреля.
Владимир Путин заявил, что сейчас на самоизоляции находятся 292 740 человек, в ближайшее время ожидается возвращение более 20 тыс. россиян в страну из-за границы.
Ранее "Утро" рассказало, что эпидемия COVID-19 возникла из-за прививок от гриппа.
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