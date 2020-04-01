Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Ситуация осложняется: коронавирус стремительно захватывает Россию

Ситуация осложняется: коронавирус стремительно захватывает Россию
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Свободными от COVID-19 остались 10 регионов

Ситуация с распространением COVID-19 в России усложняется, высказался Владимир Путин во время ежедневного обсуждения с Татьяной Голиковой ситуации по коронавирусу.

Число инфицированных выросло на 18,8%, сообщила вице-премьер в эфире "России 1".

Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах за нарушение здоровыми гражданами условий карантина. Размер взыскания составит от 15 до 40 тыс. рублей, должностное лицо должно будет заплатить от 50 до 150 тыс. рублей. 

Согласно подписанному закону, правительство России имеет право вводить режим ЧС в стране.

Татьяна Голикова рассказала, что самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом наблюдается в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Коми и Бурятии. В 10 регионах России до сих не выявлены случаи инфекции COVID-19.

Вице-премьер пояснила, что увеличение количества выявленных зараженных происходит из-за постоянного тестирования на коронавирус. Татьяна Голикова предложила продлить нерабочие дни в России и меры социального дистанцирования.

Сейчас в России тестируются первые восемь препаратов против коронавируса, результаты исследований будут известны к 10 апреля.

Владимир Путин заявил, что сейчас на самоизоляции находятся 292 740 человек, в ближайшее время ожидается возвращение более 20 тыс. россиян в страну из-за границы.

Ранее "Утро" рассказало, что эпидемия COVID-19 возникла из-за прививок от гриппа.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вася Тряпкин
Ответить
Не надо нести чушь и сеять панику. ОРВИ, которая имеет определенные признаки выявляемые якобы тестами. Всё выздоровевших на порядок выше умерших. А умирают слабые, с хроническими заболеваниями. Как умирают от обычной простуды.
1
новости партнеров
Загрузка...

День смеха и шуток: приметы на 1 апреля

В праздник на Руси задабривали домового

СМИ: город под Питером закрыли противотанковыми ежами

Официально данные о закрытии города опровергли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей