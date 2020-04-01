Эпидемия COVID-19 возникла из-за прививок от гриппа
Быстрое распространение пандемии COVID-19 связано с успешной борьбой медиков с гриппом. Так считает эксперт в области эпидемиологии и профилактической медицины, профессор Игорь Гундаров.
По его мнению, массовая вакцинация против штаммов гриппа А и Б в течение последних 15 лет практически ликвидировала эти заболевания. Но на их место пришли новые возбудители болезней.
"Уничтожили грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой", – пояснил ученый в интервью "Вечерней Москве".
Он считает, что нынешняя пандемия скоро пойдет на спад, так как коронавирус летом не активен. Но следующей зимой нужно ждать новой вспышки заболевания. Более того, велика вероятность, что человечеству придется столкнуться и с более страшными эпидемиями:
"Коронавирус оказался более сильным, чем грипп. Следующая болезнь может быть еще более агрессивной", – прогнозирует Гундаров.
Ранее россиян предупредили, что пик эпидемии в стране придется на середину апреля. За последние сутки в стране выявили еще 440 зараженных.
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