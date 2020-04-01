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В России нашли еще 440 зараженных коронавирусом

продолжениеЭпидемия COVID-19 возникла из-за прививок от гриппа
Из них 267 находятся в Москве

За последние сутки в России зафиксировали еще 440 случаев заражения китайской инфекцией. 

Отметим, что 267 из заболевших находятся в Москве. Около половины инфицированных моложе 45 лет, 29 из них – дети. 

Пандемия распространилась уже на 35 регионов нашей страны. Активнее всего вирус буйствует в Москве. Умерли от него за прошедшие сутки 7 человек. Всего за время существования коронавируса в России не стало 24 человек с положительными тестами на COVID-19. 

Однако уточняется, что все умершие имели ряд хронических заболеваний и находились в преклонном возрасте, пишет телеграмм-канал Mash. 

Ранее "Утро" рассказало последние новости о распространении коронавируса на 1 апреля

Полина ЛЕДОВСКИХ

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