Из них 267 находятся в Москве

За последние сутки в России зафиксировали еще 440 случаев заражения китайской инфекцией.

Отметим, что 267 из заболевших находятся в Москве. Около половины инфицированных моложе 45 лет, 29 из них – дети.

Пандемия распространилась уже на 35 регионов нашей страны. Активнее всего вирус буйствует в Москве. Умерли от него за прошедшие сутки 7 человек. Всего за время существования коронавируса в России не стало 24 человек с положительными тестами на COVID-19.

Однако уточняется, что все умершие имели ряд хронических заболеваний и находились в преклонном возрасте, пишет телеграмм-канал Mash.

Ранее "Утро" рассказало последние новости о распространении коронавируса на 1 апреля.