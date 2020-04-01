Коронавирус

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Почти миллион зараженных: последние новости о коронавирусе на 1 апреля

Почти миллион зараженных: последние новости о коронавирусе на 1 апреля
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Россию пик эпидемии ждет через две недели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что в мире коронавирусом в настоящий момент заражены около 750 тысяч человек. Если Европа в настоящий момент переживает кризис, вызванный эпидемией, то России только предстоит в него погрузиться. Эксперты уверены, что пик развития пандемии на территории нашей страны наступит через две недели. 

В РФ за последние сутки коронавирусом заболели 500 человек, число зараженных в настоящий  момент составляет 2337. В числе "заложников коронавируса" оказался и главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. В настоящий момент он работает дистанционно, сообщает телеканал "360"

Увеличилось и число погибших в нашей стране. На утро вторника было известно о 8 умерших, что к вечеру 31 марта оперативный штаб Москвы сообщил еще о 5 летальных исходах. В связи с тем, что ситуация становится все сложнее, премьер-министр Михаил Мишустин ввел ряд мер по борьбе с развитием пандемии. Кроме того, в Госудме приняли загон об уголовном наказании за нарушение карантина. 

Если оценивать ситуацию в мире, сложнее всех на данный момент приходится Соединенным Штатам. В Кремле даже приняли решение помочь Америке, направив туда врачей и тест-системы. Президент США Дональд Трамп уверен, что страну ждут очень сложные две недели. В Белом доме дали прогноз, сколько американцев в итоге скончаются от китайской инфекции. Приблизительная цифра составила 200 тысяч человек. 

Ситуация налаживается в Италии. Врачи обнаружили у жителей города Феррара и близлежащих окрестностей иммунитет к коронавирусу. На территории провинции, в настоящий момент, зафиксирован очень низкий процент зараженных, пишет URA.RU

Полина ЛЕДОВСКИХ

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