Коронавирус

Россию пик эпидемии ждет через две недели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что в мире коронавирусом в настоящий момент заражены около 750 тысяч человек. Если Европа в настоящий момент переживает кризис, вызванный эпидемией, то России только предстоит в него погрузиться. Эксперты уверены, что пик развития пандемии на территории нашей страны наступит через две недели.

В РФ за последние сутки коронавирусом заболели 500 человек, число зараженных в настоящий момент составляет 2337. В числе "заложников коронавируса" оказался и главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. В настоящий момент он работает дистанционно, сообщает телеканал "360".

Увеличилось и число погибших в нашей стране. На утро вторника было известно о 8 умерших, что к вечеру 31 марта оперативный штаб Москвы сообщил еще о 5 летальных исходах. В связи с тем, что ситуация становится все сложнее, премьер-министр Михаил Мишустин ввел ряд мер по борьбе с развитием пандемии. Кроме того, в Госудме приняли загон об уголовном наказании за нарушение карантина.

Если оценивать ситуацию в мире, сложнее всех на данный момент приходится Соединенным Штатам. В Кремле даже приняли решение помочь Америке, направив туда врачей и тест-системы. Президент США Дональд Трамп уверен, что страну ждут очень сложные две недели. В Белом доме дали прогноз, сколько американцев в итоге скончаются от китайской инфекции. Приблизительная цифра составила 200 тысяч человек.

Ситуация налаживается в Италии. Врачи обнаружили у жителей города Феррара и близлежащих окрестностей иммунитет к коронавирусу. На территории провинции, в настоящий момент, зафиксирован очень низкий процент зараженных, пишет URA.RU.