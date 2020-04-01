Коронавирус

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Из России запретили вывозить лук, муку и гречку

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Ряд товаров запретили поставлять в страну из-за коронавируса

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) решила запретить до 30 июня вывоз из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ряда продовольственных товаров. Введение ограничительной меры связано с распространением коронавируса.

Запрет от ЕЭК стал уже вторым. Ранее организация запретила доставлять из ЕАЭС средства индивидуальной защиты и антисептики, напоминает RT

В число товаров, которые не получится поставить в том числе и из России, вошли репчатый лук, чеснок, репа, рожь, рис, гречиха, просо, крупа, мука грубого помола и гранулы из зерна злаков. 

Ограничения начнут действовать спустя десять дней после публикации на сайте комиссии, уточняет сайт "Комсомольская правда"

Ранее "Утро" рассказало последние новости о коронавирусе на 1 апреля.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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