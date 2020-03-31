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После визита Путина: стало известно о заражении главврача больницы в Коммунарке

После визита Путина: стало известно о заражении главврача больницы в Коммунарке
Денис Проценко. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Медик общался с российским президентом во время его недавней поездки в учреждение для больных коронавирусом

Денис Проценко, возглавляющий госпиталь в Коммунарке, где лечат больных COVID-19, сам заразился страшным вирусом. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".

Состояние подхватившего коронавирус во время спасения других медика удовлетворительное.

"Состояние Проценко нормальное, он находится у нас, в Коммунарке", - рассказали "Интерфаксу" в больнице.

Как стало известно, в больнице в Коммунарке из-за заражения главного врача усилят меры безопасности.

Тем временем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков успокоил народ, сообщив, что с президентом все нормально. Напомним, буквально на днях глава государства побывал в той самой больнице в Коммунарке и общался с Денисом Проценко. По словам Пескова, переживать за здоровье Путина не стоит. Он регулярно сдает тесты на коронавирус, с ним все в порядке, заверил он. Об этом пишет РИА "Новости".

Между тем чуть позже Проценко лично подтвердил, что заразился коронавирусом. Он заявил, что тронут беспокойством за его здоровье и сообщил о самочувствии.

"Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций", - написал врач в своем Фейсбуке. 

Ранее специалисты дали прогноз по пику эпидемии коронавируса в России.

Фоторепортаж
Путина привезли в госпиталь для больных коронавирусом
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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