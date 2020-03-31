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Пик эпидемии в России наступит в ближайшие дни

Пик эпидемии в России наступит в ближайшие дни
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
В начале апреля ожидается резкий рост числа инфицированных коронавирусом

В ближайшее время россиянам нужно быть готовыми к всплеску заболеваемости вирусом COVID-19. Об этом предупредил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.

По его мнению, в начале апреля число заболевших будет быстро расти, передает РИА "Новости". Но, после того как пик эпидемии в стране будет пройден, количество больных будет уменьшаться с каждым днем. Естественно, так произойдет, если граждане ответственно отнесутся к мерам, вводимым правительством в рамках борьбы с эпидемией.

Это важно, поскольку сейчас все больше встречается случаев не "завозного" коронавируса, а инфицирований, произошедших уже в России из-за несоблюдения гражданами режима карантина и самоизоляции. На этот случай в стране уже приняты поправки в Административный и Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за распространение эпидемии.

В России за последние сутки число заболевших увеличилось на 500 человек, 8 пациентов спасти не удалось. В общей сложности, страшный диагноз подтвердился у 2337 жителей РФ.

Ранее специалисты рассказали, как на вирус действует теплая погода.

Николай ВИКТОРОВ

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