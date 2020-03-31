Звезда встречалась с инфицированным коронавирусом Лещенко

Певица Жасмин призналась, что переболела китайским коронавирусом вместе с сыном Мироном. Артистка сообщила, что никому не рассказывала о тяжелом заболевании.

В прямом эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио" Жасмин рассказала, что несколько месяцев назад заразилась инфекцией COVID-19 вместе с младшим ребенком. Певица посчитала, что у них тяжелая форма гриппа, но многочисленные анализы не помогли поставить точный диагноз.

Жасмин поделилась, что среди симптомов были высокая температура и сильный кашель. После болезни у Мирона остались проблемы с почками, призналась певица.

Артистка подтвердила, что виделась со Львом Лещенко на дне рождения сестры Игоря Крутого, они успели только поздороваться. Напомним, у Льва Лещенко диагностировали коронавирус.

Ранее "Утро" рассказало, что появились подробности о здоровье инфицированного Лещенко.