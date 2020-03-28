Один из гостей рассказало халатности поситивших праздник

Отечественный исполнитель Олег Газманов объяснил, почему присутствовавшие на вечеринке по случаю дня рождения сестры композитора Крутого, где были Лев Лещенко и Игорь Николаев, вели себя неправильно. Певец уточнил, что гости проявили халатность, проигнорировав все меры предосторожности, связанные с коронавирусом.

Газманов заявил об этом в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1". В рамках передачи были продемонстрированы кадры, где все обнимаются и целуются.

"Я смотрю на эти кадры с ужасом, потому что как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись – и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать", – сказал певец, пишет РИА Новости.

Исполнитель призвал всех не быть настолько беспечными и объяснил, про проблема распространения инфекции касается каждого. Он успокоил общественность, сказав, что чувсвует себя хорошо.

Напомним, что у Льва Лещенко 27 марта подтвердился коронавирус. До того, как врачам стало известно, что исполнитель заражен, певец попал в больницу Коммунарки с двусторонним воспалением легких. У Игоря Николаева медики очаговую пневмонию. Он сдал тест на COVID-19, но результаты пока не известны.