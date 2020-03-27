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Врач озвучил страшную причину пневмонии у Лещенко

Врач озвучил страшную причину пневмонии у Лещенко
Лев Лещенко. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
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У певца подтвердился коронавирус

Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что Лев Лещенко заразился COVID-19. Пневмония у народного артиста возникла на фоне инфицирования вирусом из Китая. 

Денис Проценко раскрыл подробности о болезни певца в "Фейсбук". По словам медика, после дополнительного обследования у Лещенко обнаружили коронавирусную причину пневмонии. 

Как отметил врач, в первые 24 часа состояние артиста резко ухудшилось, и его поместили в реанимацию. Также Проценко пояснил, что на данный момент состояние знаменитого пациента стабильно, его переведут на лечение в госпитальном отделении. 

Лев Лещенко попал в главную коронавирусную больницу Москвы 24 марта с подозрением на заражение COVID-19. Вместе с певцом к медикам обратилась его супруга. 

Ранее "Утро" сообщило, что состояние народного артиста России резко изменилось в реанимации.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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