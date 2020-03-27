У певца подтвердился коронавирус

Главврач больницы в Коммунарке подтвердил, что Лев Лещенко заразился COVID-19. Пневмония у народного артиста возникла на фоне инфицирования вирусом из Китая.

Денис Проценко раскрыл подробности о болезни певца в "Фейсбук". По словам медика, после дополнительного обследования у Лещенко обнаружили коронавирусную причину пневмонии.

Как отметил врач, в первые 24 часа состояние артиста резко ухудшилось, и его поместили в реанимацию. Также Проценко пояснил, что на данный момент состояние знаменитого пациента стабильно, его переведут на лечение в госпитальном отделении.

Лев Лещенко попал в главную коронавирусную больницу Москвы 24 марта с подозрением на заражение COVID-19. Вместе с певцом к медикам обратилась его супруга.

Ранее "Утро" сообщило, что состояние народного артиста России резко изменилось в реанимации.