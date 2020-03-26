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Состояние Лещенко в реанимации изменилось

Состояние Лещенко в реанимации изменилось
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное за 26 марта
Артист не нуждается в кислородной поддержке

Льву Лещенко, который попал в реанимацию с коронавирусом, стало лучше. Об этом рассказал Михаил Мурашко, министр здравоохранения России.

Глава ведомства рассказал журналистам, что артисту не нужна кислородная поддержка, а болезнь протекает таким образом, что велики шансы благоприятного исхода.

О том, что Лев Лещенко попал в Коммунарку, стало известно 24 марта. Артист вместе с женой обратился к врачам, так как почувствовал недомогание и недавно контактировал с людьми, вернувшимися из Европы. Сначала звезде поставили диагноз – двустороннее воспаление легких. А друг Льва Лещенко Владимир Винокур рассказывал, что с его товарищем все в порядке, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

После этого артиста перевели в реанимацию, но его концертный директор уверял, что там проще проводить необходимые процедуры, чем в обычной палате.

Впрочем, 26 марта СМИ сообщили, что у певца нашли коронавирус. Позже стало известно, что у Лещенко начался отек леких, а его состояние тяжелое. 

Полина ИВАНОВА

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