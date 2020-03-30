Народный артист РСФСР изолирован в Коммунарке

Заразившийся коронавирусом Лев Лещенко пока остается в больнице. Об этом рассказал приятель певца юморист Владимир Винокур.

По его словам, повода для паники нет – состояние артиста улучшилось. Из реанимации, как стало известно ранее, Лещенко перевели на днях в обычную палату. Винокуру удалось пообщаться с другом.

"…все хорошо, но еще не известно, когда выпишут, сам жду", – рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Ранее среди звезд отечественного шоу-бизнеса после известий о болезни Лещенко началась паника. По словам Ксении Собчак, все от него "позаражались".

В госпитале в Коммунарке недавно появился и другой звездный пациент – с подозрением на коронавирус туда попал певец и композитор Игорь Николаев. К счастью, COVID-19 у него не подтвердился. Об этом счастливый артист сообщил поклонникам, продемонстрировав бумагу с результатами теста.