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Изолированный в Коммунарке Николаев раскрыл результат теста на коронавирус

Изолированный в Коммунарке Николаев раскрыл результат теста на коронавирус
Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Певец после поднявшейся среди звезд паники сделал заявление

Пообщавшийся с многими артистами до отъезда в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке Игорь Николаев наконец-то рассказал о результатах теста. Певец сделал заявление в своем "Инстаграм".

Артист с облегчением сообщил, что подозрение на коронавирус не подтвердилось.

"Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"!💥💥💥", – написал он, приложив снимок документа.

Николаев поблагодарил за поддержку друзей и коллег, а также медиков больницы в Коммунарке.

Игоря Николаева госпитализировали 26 марта. К медикам певец обратился сам. Вероятно, с облегчением после результатов теста выдохнул не только артист, но и все звезды, с которыми он успел пообщаться до своего отъезда в Коммунарку. Вести о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева и госпитализации Льва Лещенко, у которого COVID-19 подтвердился, всполошили журналистов и отечественный шоу-бизнес. В зоне риска оказались Максим Галкин, Юрий Антонов, Николай Расторгуев, Андрей Малахов и другие знаменитости, которые с ними контактировали.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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