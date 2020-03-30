Певец после поднявшейся среди звезд паники сделал заявление

Пообщавшийся с многими артистами до отъезда в больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке Игорь Николаев наконец-то рассказал о результатах теста. Певец сделал заявление в своем "Инстаграм".

Артист с облегчением сообщил, что подозрение на коронавирус не подтвердилось.

"Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"!💥💥💥", – написал он, приложив снимок документа.

Николаев поблагодарил за поддержку друзей и коллег, а также медиков больницы в Коммунарке.

Игоря Николаева госпитализировали 26 марта. К медикам певец обратился сам. Вероятно, с облегчением после результатов теста выдохнул не только артист, но и все звезды, с которыми он успел пообщаться до своего отъезда в Коммунарку. Вести о подозрении на коронавирус у Игоря Николаева и госпитализации Льва Лещенко, у которого COVID-19 подтвердился, всполошили журналистов и отечественный шоу-бизнес. В зоне риска оказались Максим Галкин, Юрий Антонов, Николай Расторгуев, Андрей Малахов и другие знаменитости, которые с ними контактировали.