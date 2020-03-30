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"Дебилы": Гузеева назвала детей разносчиками заразы

"Дебилы": Гузеева назвала детей разносчиками заразы
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся" нелестно отозвалась и о родителях, наплевавших на режим самоизоляции

Лариса Гузеева продолжает возмущаться из-за нарушений карантина. Обматерившая москвичей телеведущая ответила на критику в соцсетях и еще раз напомнила о том, как важна самоизоляция.

Артистка опубликовала в "Инстаграм" фото с видом из своего окна. Свободно гуляющие дети в период жесткого карантина взбесили звезду: она напомнила, что именно они являются главными разносчиками заразы. "Ленту сорвали – развлекаются", – прокомментировала артистка поведение безответственных родителей, отпускающих отпрысков на улицу.

Чтобы оградиться от волны негатива после такого эмоционального поста, ведущая "Давай поженимся" закрыла комментарии. Она написала, что сообщения даже не читает и сразу их удаляет. "Де-би-лы", – заключила звезда экрана.

Ранее Лариса Гузеева возмутилась поведением жителей Москвы, которые, несмотря на просьбы выходить из дома лишь в случае крайней необходимости, гуляли в выходной день по городу. Телеведущая напомнила, что карантин нужен не только для того, чтобы обезопасить себя, но и чтобы не передавать заразу окружающим.

Карина СИРАЗОВА

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