Взбешенная Гузеева обматерила рванувших гулять москвичей
Звезды отечественного шоу-бизнеса, и без того пребывающие в панике после известий о заражении коронавирусом Льва Лещенко, без лишних церемоний обратились к россиянам.
Видео с нецензурными словами появилось в Инстаграм актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.
"Меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть. … Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете, **** вашу мать! Нельзя так, ******, правда, опасно!" – эмоционально высказалась звезда.
Она предложила тем, кто не заботится о собственном здоровье и не хочет жить, "убиться об стенку". Гузеева напомнила, что те, кто нарушает карантин, подвергает опасности не только себя, но и окружающих.
Зачем сама ведущая "Давай поженимся" вышла из дома во время карантина, она не уточнила. Однако сообщила, что "ехала в собственной машине" и боялась даже открыть окно из-за боязни заразиться коронавирусом.
Обращение Гузеевой, которая обматерила москвичей, рванувших гулять, перепостил Филипп Киркоров. На своей странице в Инстаграм поп-король написал:
"ЛЮДИ!!!!! ОЧНИТЕСЬ!!! Неужели Вы не видите, что ТРАГЕДИЯ только начинается!!!!"
В комментариях коллеги по цеху ответили Киркорову. Так, певица Елена Ваенга указала на то, что и многие звезды так же нарушают карантин. "Народ гуляет... более " звездный " народ так же гуляет. И тем и другим пофиг....." – написала она.
Некоторых пользователей возмутило видео с Гузеевой, использующей непечатные слова.
"Но не в такой же форме выражать свое возмущение, просто хамка", – оскорбилась одна из дам.
Ранее "Утро" писало о том, что у шоумена Андрея Малахова появился коронавирус.
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