Ведущая "Давай поженимся" в шоке от того, что вытворяют на карантине жители столицы

Звезды отечественного шоу-бизнеса, и без того пребывающие в панике после известий о заражении коронавирусом Льва Лещенко, без лишних церемоний обратились к россиянам.

Видео с нецензурными словами появилось в Инстаграм актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.

"Меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть. … Дети гуляют, родители, старики. Что вы делаете, **** вашу мать! Нельзя так, ******, правда, опасно!" – эмоционально высказалась звезда.

Она предложила тем, кто не заботится о собственном здоровье и не хочет жить, "убиться об стенку". Гузеева напомнила, что те, кто нарушает карантин, подвергает опасности не только себя, но и окружающих.

Зачем сама ведущая "Давай поженимся" вышла из дома во время карантина, она не уточнила. Однако сообщила, что "ехала в собственной машине" и боялась даже открыть окно из-за боязни заразиться коронавирусом.

Обращение Гузеевой, которая обматерила москвичей, рванувших гулять, перепостил Филипп Киркоров. На своей странице в Инстаграм поп-король написал:

"ЛЮДИ!!!!! ОЧНИТЕСЬ!!! Неужели Вы не видите, что ТРАГЕДИЯ только начинается!!!!"

В комментариях коллеги по цеху ответили Киркорову. Так, певица Елена Ваенга указала на то, что и многие звезды так же нарушают карантин. "Народ гуляет... более " звездный " народ так же гуляет. И тем и другим пофиг....." – написала она.

Некоторых пользователей возмутило видео с Гузеевой, использующей непечатные слова.

"Но не в такой же форме выражать свое возмущение, просто хамка", – оскорбилась одна из дам.

Ранее "Утро" писало о том, что у шоумена Андрея Малахова появился коронавирус.