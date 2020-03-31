COVID-19 может исчезнуть из России летом
Распространение коронавируса затормозит жаркая и сухая погода, которая придет в Россию в июне – июле. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, в первый летний месяц на юге нашей страны днем будет около +25 ... +28°C, а в Москве ожидают +23 ... +25°C в июле. Именно этот месяц считается одним из самых жарких, а температура часто бывает выше климатической нормы, отметил старший преподаватель МГУ имени Ломоносова Павел Константинов.
Снижение количества заболевших коронавирусом прогнозируют на лето именно из-за погоды. Профессор Школы системной биологии GMU Анча Баранова отметила, что высокие температуры тормозят распространение болезни, так как во время жары капли жидкости высыхают быстрее.
Если сейчас вирус может держаться на поверхности около трех дней, то при высокой температуре это время сокращается до трех часов, пишет РИА "Новости". Таким образом, меньше людей смогут подхватить инфекцию. Однако это относится только к свежему воздуху, в закрытых помещениях вирус будет держаться дольше, добавила Баранова.
Она также рассказала о сезонности заболевания. По словам эксперта, даже +22°C будет достаточно, чтобы инфекция стала менее активной.
Точное происхождение вируса до сих пор не известно, однако некоторые специалисты считают, что за распространение инфекции ответственны США, напоминает РИА ФАН. Политолог Сергей Марков рассказал о найденных в Ухане банках с пометками "Бактериологическая опасность".
Число жертв коронавируса растет в России. Ночью скончались еще четыре зараженных пациента.
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