Ночью скончались еще четыре пациента, зараженных COVID-19

Коронавирус в России продолжает распространяться. Последние новости о китайском вирусе в материале "Утра".

В ночь на 31 марта в Москве скончались четыре пациента с коронавирусом. Всем им было от 76 до 86 лет. Двое находились на ИВЛ. У всех умерших были хронические заболевания, например, сахарный диабет, сердечно-сосудистые проблемы, бронхиальная астма, хронический пиелонефрит и хроническая ишемия сердца. Об этом рассказал оперштаб столицы в телеграмм-канале.

При этом возросло и количество зараженных COVID-19. Так, в Бурятии медики нашли коронавирус у шести человек. Таким образом, в республике на 31 марта 2020 г. уже 19 больных. В Приморье COVID-19 диагностировали у двух человек. Однако в Новосибирске от коронавируса вылечились две пациентки.

Регионы продолжают вводить режимы самоизоляции по примеру Москвы. Так со вторника уходит на карантин Ростовская область. Всего в России власти 26 регионов запретили людям покидать дома, если речь не идет о медицинской помощи, походе в магазин или аптеку, выгуле собаки и других крайне важных случаях.

А сотрудники Роспотребнадзора сообщили радостную новость. Специалисты ведомства создали высокоточный тест, который позволит выявлять коронавирус у людей. Система, разработанная ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, прошла клинические испытания и уже зарегистрирована для использования.

Массовое тестирование, по словам ученых, не только поможет отличить коронавирусную инфекцию от других родственных вирусов, но и затормозить ее распространение.

При этом МВД продлит иностранцам срок визы на 90 дней, вне зависимости от причин пребывания людей в России.

Согласно последним официальным данным, в стране умерло от коронавируса 9 человек, 1836 заражены, еще 66 выписались из больниц.