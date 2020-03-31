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За нарушение карантина можно сесть на 7 лет

За нарушение карантина можно сесть на 7 лет
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Уголовную ответственность за распространение эпидемии и слухов о ней ужесточают

За нарушение режима карантина и прочих предписаний санитарно-эпидемиологических служб могут лишить свободы на срок до семи лет и наложить штраф в размере до 2 млн рублей. Соответствующее наказание предусмотрено в поправках к ст. 236 Уголовного кодекса РФ и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ, принятых Госдумой в окончательном, третьем, чтении во вторник, 31 марта.

Если нарушитель карантина вызвал массовое заболевание окружающих, ему придется заплатить штраф в размере 500 – 700 тыс. рублей. Возможно также лишение свободы на срок до двух лет. Если нарушение привело к смерти одного человека, оштрафуют на 1 – 2 млн руб., а срок тюремного заключения может составить от 3 до 5 лет, уточняется на сайте Госдумы. Если из-за нарушителя карантина погибнут двое и более человек, то лишение свободы составит пять – семь лет, но при условии, что в действиях преступника не было умысла. Если же он сознавал, чем могут обернуться его действия, и нарушил карантин сознательно, то это будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, пишет "ФедералПресс". 

Распространение ложных сведений о коронавирусе также будет считаться уголовным преступлением. За фейки о мерах безопасности граждан оштрафуют на 300 – 700 тыс. руб. или даже посадят в тюрьму на срок до трех лет. Соответствующее предложение депутаты нижней палаты одобрили в первом чтении, передает "Царьград".

Если из-за вранья о коронавирусе кто-то пострадает, лжецу придется заплатить от 700 тыс. до 1,5 млн руб. и, возможно, лишиться свободы на три года. Если распространение ложных сведений приведет к гибели человека или тяжким увечьям, предусмотрен штраф от 1,5 до 2 млн руб. и срок заключения до пяти лет. 

Ранее в Госдуме приняли поправки в КоАП, увеличивающие административные штрафы за нарушение правил карантина. Для граждан они составят от 15 до 300 тыс. руб., для юридических лиц – до 1 млн рублей. Накануне эту меру одобрили в правительстве.

Николай ВИКТОРОВ

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