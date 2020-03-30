Правительство одобрило поправки в Административный кодекс

Россияне должны более ответственно подходить к мерам по борьбе с коронавирусом. Нарушителей, не соблюдающих карантин, ждет строгое наказание. Соответствующие поправки в КоАП уже одобрены кабмином. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в понедельник, 30 марта.

По его мнению, жесткие меры помогут минимизировать распространение вируса. "Это работа на опережение", – подчеркнул премьер, передает РИА "Новости".



Так, россиянин, которого "засекут" в первый раз, заплатит от 15 до 40 тыс. руб. – в зависимости от обстоятельств. При повторном нарушении или если будет доказано, что из-за несоблюдения правил самоизоляции заразился кто-то из окружающих, штраф возрастет до 150 – 300 тыс. рублей.

Должностные и юридические лица за первый раз заплатят от 50 до 150 тыс.руб, за рецидив – до 500 тыс.рублей. Денежное наказание за гибель человека из-за нарушения правил карантина составит 1 млн рублей.

Премьер рекомендовал всем регионам обратить внимание на меры, предпринятые властями Москвы и Подмосковья в связи с эпидемией.