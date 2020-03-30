Опасные симптомы: как протекает коронавирус
С 30 марта Россия из-за опасности распространения COVID-19 официально закрылась: самолеты не летают, поезда не ходят, всех граждан отправили на карантин. О том, как проходит опасная болезнь, в тексте "Утра".
Как протекает коронавирус у человека
Врачи просчитали четыре стадии заболевания.
- Первая стадия называется "вирусемия". Она длится до 14 дней. Сначала у человека проявляются те же симптомы, что и при гриппе. Больной чувствует слабость, усталость, боль в горле, у него поднимается температура. С 9-го по 14-й дни вирус поражает эпителиальные клетки организма.
- На второй стадии в организме человека начинает развиваться вирусно-бактериальная пневмония. Если на этом этапе болезнь не берут под контроль, наступает смерть.
- Третья стадия приносит новые осложнения в организм: отек легкого, человеку невозможно самому дышать, поддерживает лишь аппарат искусственной вентиляции легких.
- Четвертая стадия. Возникает иммуносупрессия. Она вызывает поражение иммунитета. К основной инфекции у больного присоединяется новая. У людей на этой стадии находили в легких синегнойную палочку и даже грибы.
Лечение коронавируса
К сожалению, вакцины от коронавирусной инфекции пока нет. Специалисты по всему миру заняты ее разработкой. В частности, ученые из России обнаружили сразу три средства, способные излечить от инфекции. Их сейчас тестируют.
В России COVID-19 заразились уже 1534 человека, восемь умерли. Чтобы остановить вспышку распространения заболевания, в стране ввели жесткий карантин. Можно выходить только на работу, в магазин и аптеку.
Для того чтобы обезопасить россиян, им ввели карантинные каникулы и на это время почти всем отменили работу с сохранением заработной платы.
Ранее "Утро" писало о том, как протекает коронавирус в России.
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