В России появились три препарата от коронавируса
Российские ученые разработали три средства для лечения китайской инфекции. Эффективность этих препаратов уже тестируют.
Первое лекарство, которое может вылечить коронавирус, появилось еще несколько лет назад, однако сейчас оно заинтересовало специалистов в связи с пандемией. Речь идет о триазавирине: на сегодняшний день есть его особая ингаляционная форма, рассказал РИА "Новости" руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
По словам ученого, второй препарат – фортепрен – уже прошел клинические испытания, и сейчас его регистрируют. Раньше средство применяли для лечения коронавирусных инфекций у животных, однако эффективно оно и для людей.
Фавипиравир – третье средство – ранее появился в Японии. Его также тестируют ученые, рассказал Чехонин.
Сейчас российские специалисты работают и над созданием нескольких видов вакцины от коронавируса, пишет URA.RU. По некоторым данным, антидот будет готов приблизительно через год.
Ученые также разработали обновленный аппарат ИВЛ, который можно подключать сразу к нескольким пациентам, напоминает телеканал "360".
На сегодняшний день в России коронавирусом заразились 1534 человека и 8 умерли. В связи с этим в Москве ужесточили правила карантина.
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