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Москву закрывают: пугающие слухи переполошили народ

Москву закрывают: пугающие слухи переполошили народ
Фото: Christian Thiele/dpa/www.globallookpress.com
Едущих в столицу россиян разворачивают

В соцсетях распространяются сообщения, что на въездах в город выставили посты. Тех, у кого нет прописки, якобы не пускают в Москву.

Информация о том, что столицу закрывают из-за пандемии коронавируса, появилась в ряде телеграм-каналов. Так, "Немалахов" со ссылкой на собственные источники пишет, что, к примеру, приехавших из Тулы россиян сегодня развернули. "Стоят посты. Нет прописки – до свиданья", – говорится в сообщении.

О том, что в город не пускают, написал и экономист Никита Кричевский.

"Пришёл сосед. Звонила домработница: ехала к нему в Москву на автобусе, развернули, сказали, до следующего воскресенья нельзя. Москву реально закрывают", – сообщил он.

Фото: t.me/nemalahov

Ранее в Сети уже муссировались слухи о комендантском часе в Москве, которые позже опровергли, а также распространялись видео с танками и БТРами, которые переполошили народ. Между тем никаких официальных данных о том, что Москва закрывается, не поступало.

Напомним, ранее президент Владимир Путин объявил следующую неделю, с 30 марта по 3 апреля, нерабочей. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города не выходить из дома без надобности. Сегодня градоначальник сообщил, что в столице уже больше тысячи заболевших.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Иван Волков
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Лучший способ борьбы с вирусом придумали в Мордовии!!!!!!!!Глава Волков закрыл все медпункты в селах.деревнях.поселках!Людям некуда и некому обратится!Вот и больных нет!!!!!!
Иван Волков
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