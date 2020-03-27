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Танки и БТР движутся к Москве

Танки и БТР движутся к Москве
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
На подъездах к столице замечены километровые колонны автобусов Росгвардии

В Росгвардии ответили на сообщения в социальных сетях о том, что в сторону Москвы движутся  много автобусов с военными. По версии ведомства, которую накануне озвучил ТАСС, это была обычная плановая дислокация. В настоящее время по всей России проходят учения, на которых армия отрабатывает самый негативный – "итальянский" – сценарий.

Кроме автобусов с надписью "Росгвардия" на МКАД, очевидцы сняли на видео длинную колонну автобусов с надписью "Дети", в которых также находились военные. "Замаскированные" силовики направлялись по Киевскому шоссе в сторону Москвы.

Другие очевидцы прислали видеозапись колонны БТР с армейскими КамАЗами, а на другом видео вообще запечатлена настоящая "Курская дуга" – шеренги танков, с грохотом идущих по полю.


Газета "Ведомости" еще 17 марта со ссылкой на свои источники написала, что Москву могут закрыть на карантин и ввести режим ЧС в течение двух недель. Однако в Оперштабе заявили, что комендантский час вводить не будут.

В четверг, 26 марта, Роскомнадзор потребовал удалить фальшивый "приказ" министра обороны в "Твиттер" о введении в Москве комендантского часа с 30 марта. Однако информацию успели распространить некоторые российские СМИ.


Ранее по всей стране были объявлены учения. Владимир Путина поручил с 25 по 28 марта проверить войска страны на готовность к борьбе с коронавирусом. Позже были опубликованы видеозаписи, как военные медики развернули полевой госпиталь на Урале. Под Екатеринбургом сняли на видео колонну, в которой также были замечены бронетранспортеры и модули для полевых госпиталей. 

Александр ИЛЬИН

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