Коронавирус

Американский президент рассказал о помощи других государств из-за распространение коронавируса

Россия предоставила США, больницы которых едва справляются с больными коронавирусом, медицинское оборудование. Об этом рассказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Лидер американцев также добавил, что его страна находится в хороших отношениях с многими государствами. Так, помимо России помощь оказал и Китай, который направил в Штаты "некоторые вещи".

"Россия прислала нам очень и очень большой самолет... медицинского оборудования. Это очень мило", – цитирует Трампа ТАСС.

Глава Белого дома не стал раскрывать другие подробности помощи, которую оказала Москва. Президент США признался, что был удивлен, ведь и другие страны, по его словам, не остались в стороне.

По последним данным института Хопкинса, Америка находится на первом месте по числу зараженных коронавирусом. Сейчас их 164 тысячи 603 человек. От COVID-19 скончались 3,1 тысячи американцев, а 6 тысяч покинули больницы здоровыми.

"Утро" раннее приводило рассказ американской медсестры об ужасах эпидемии и того, что творится в переполненных больницах, в которых не хватает средств для лечения больных коронавирусом.