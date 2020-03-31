Коронавирус

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Трампа шокировал огромный самолет из России с медицинской помощью

Трампа шокировал огромный самолет из России с медицинской помощью
Фото:White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗакрытые из-за пандемии границы ведут к глобальному голоду
Американский президент рассказал о помощи других государств из-за распространение коронавируса

Россия предоставила США, больницы которых едва справляются с больными коронавирусом, медицинское оборудование. Об этом рассказал Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Лидер американцев также добавил, что его страна находится в хороших отношениях с многими государствами. Так, помимо России помощь оказал и Китай, который направил в Штаты "некоторые вещи".

"Россия прислала нам очень и очень большой самолет... медицинского оборудования. Это очень мило", – цитирует Трампа ТАСС.

Глава Белого дома не стал раскрывать другие подробности помощи, которую оказала Москва. Президент США признался, что был удивлен, ведь и другие страны, по его словам, не остались в стороне.

По последним данным института Хопкинса, Америка находится на первом месте по числу зараженных коронавирусом. Сейчас их 164 тысячи 603 человек. От COVID-19 скончались 3,1 тысячи американцев, а 6 тысяч покинули больницы здоровыми. 

"Утро" раннее приводило рассказ американской медсестры об ужасах эпидемии и того, что творится в переполненных больницах, в которых не хватает средств для лечения больных коронавирусом. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Васек
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Браво ! - это наша благодарность за санкции... И особенно сильно порадовались данной новости а также тому как Россия помогает другой братской стране НАТО - сотни тысяч (если не миллионы) россиян , живущие ниже плинтуса , без собственного жилья и на зарплату 15 тыщ.
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