Закрытые из-за пандемии границы ведут к глобальному голоду
Миру грозит голод из-за пандемии. Об этом предупредили эксперты ООН. И дело не только в том, что коронавирус лишает людей доходов. Из-за закрытых границ в полях некому работать.
В развитых европейских странах привыкли нанимать сезонных рабочих из Польши, Болгарии, Румынии, Украины для посадок и сбора урожая. Сейчас такой возможности нет. Поэтому велика вероятность, что фермеры Германии потеряют значительную часть урожая спаржи, а в Италии некому будет собирать клубнику, фасоль, салат.
"Трудности с логистикой и нехватка рабочей силы из-за коронавируса становятся все более острыми", – приводит The Guardian слова представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.
На этом фоне министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом уже призвал французов, потерявших работу из-за карантина, наниматься к фермерам. Но среди местных безработных оказалось не так много желающих копаться в земле: в сезонные рабочие записались около 40 тысяч человек из необходимых 200 тысяч. Аналогичная ситуация в Германии. Там уже идут разговоры о том, чтобы отправить в поля мигрантов, которые еще не получили разрешений на работу.
Те страны, где потери урожая не ожидается, заботятся, в первую очередь, о собственном благополучии во время кризиса и вводят ограничения на экспорт продовольствия. Так, Казахстан уже запретил экспорт муки, гречки, подсолнечного масла и овощей. Вьетнам остановил поставки риса. Пока нехватки этих продуктов в мире не ощущается, но это еще у всех есть старые запасы. Поскольку не известно, как долго продлится эпидемия, продовольственный кризис может быть очень масштабным, предупреждают в ООН.
Ранее эксперты спрогнозировали отступление пандемии в Северном полушарии к середине лета, когда на помощь врачам в борьбе с вирусом придет солнце.
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