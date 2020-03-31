Отсутствие сезонных рабочих угрожает масштабной потерей урожая

Миру грозит голод из-за пандемии. Об этом предупредили эксперты ООН. И дело не только в том, что коронавирус лишает людей доходов. Из-за закрытых границ в полях некому работать.

В развитых европейских странах привыкли нанимать сезонных рабочих из Польши, Болгарии, Румынии, Украины для посадок и сбора урожая. Сейчас такой возможности нет. Поэтому велика вероятность, что фермеры Германии потеряют значительную часть урожая спаржи, а в Италии некому будет собирать клубнику, фасоль, салат.

"Трудности с логистикой и нехватка рабочей силы из-за коронавируса становятся все более острыми", – приводит The Guardian слова представителя Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро.

На этом фоне министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом уже призвал французов, потерявших работу из-за карантина, наниматься к фермерам. Но среди местных безработных оказалось не так много желающих копаться в земле: в сезонные рабочие записались около 40 тысяч человек из необходимых 200 тысяч. Аналогичная ситуация в Германии. Там уже идут разговоры о том, чтобы отправить в поля мигрантов, которые еще не получили разрешений на работу.

Те страны, где потери урожая не ожидается, заботятся, в первую очередь, о собственном благополучии во время кризиса и вводят ограничения на экспорт продовольствия. Так, Казахстан уже запретил экспорт муки, гречки, подсолнечного масла и овощей. Вьетнам остановил поставки риса. Пока нехватки этих продуктов в мире не ощущается, но это еще у всех есть старые запасы. Поскольку не известно, как долго продлится эпидемия, продовольственный кризис может быть очень масштабным, предупреждают в ООН.

Ранее эксперты спрогнозировали отступление пандемии в Северном полушарии к середине лета, когда на помощь врачам в борьбе с вирусом придет солнце.