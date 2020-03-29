Американские врачи едва справляются с потоком больных COVID-19

Ситуация с коронавирусом испытывает на прочность здравоохранение США. В этой стране, которая сейчас находится на первом месте по числу зараженных, очень много тяжелых пациентов. Об ужасах эпидемии и страданиях людей рассказала в соцсети медсестра из службы неотложной помощи одного из госпиталей в Нью-Йорке Лея Ильяс.

Уроженка Узбекистана поведала в "Фейсбук", что две с половиной недели назад начали поступать первые больные, которых помещали в отдельные боксы. Однако сейчас ситуация приняла катастрофический характер. По ее словам, у 90% пациентов болезнь, вызванная COVID-19, протекает в тяжелой форме.

"Коронавирус уничтожает людей. Люди не могут дышать", - рассказала Ильяс, добавив, что многие нуждаются в кислородном лечении, немало пациентов находится на "вентиляторах", которых не хватает на всех.

Также нет достаточного оборудования и материалов, чтобы больные получали кислород. Как рассказала медсестра, клиники в США построены по стандартам здравоохранения – между койками есть определенное расстояние, а рядом с ними в стенах ограниченное количество устройств, с помощью которых можно подключить человека к кислороду. Их используют лишь для тех людей, которые нуждаются в 100% кислородном лечении. Других же снабжают жизненно важным веществом через переносные канистры с трубочками, которые крайне быстро заканчиваются.

Больницы, по ее словам, переполнены, масок, дезинфицирующих материалов не хватает, сотрудники повально болеют из-за антисанитарии и тяжелых условий. Люди, которые приходят к врачам по другим вопросам, находятся в одних помещениях с больными коронавирусом, и предотвратить их заражение очень сложно.

Медсестры работают несколько дней в одной маске, давящей на переносицу. Одна медсестра работает с 17 пациентами. Едят и ходят в туалет они лишь раз в течение рабочего дня. Родственники беспокоят медперсонал по пустякам и не общаются между собой, звоня по очереди насчет одного пациента. Медсестра попросила людей быть терпимее и уважительнее, так как медики работают на пределе.

"Люди не понимают, что пока я отвечаю на звонки, кому-то там плохо. Люди не понимают, насколько это серьезно", – не выдержала Ильяс и заплакала.

Она добавила, что в больницу стоит идти лишь при проблемах с дыханием, болью в груди или другими серьезными проблемами, типа инфаркта. Медсестра призвала не гулять, не играть свадьбы и так далее. Она объяснила, что поменять систему или купить необходимые медицинские изделия и устройства сейчас невозможно, поэтому при большем потоке людей, пациенты будут массово гибнуть. Ильяс призвала людей сидеть дома и остановить распространение инфекции.

"Перестаньте жаловаться, что вам скучно. Ребята, люди умирают", – подытожила Ильяс.

Ранее американские журналисты уже писали о том, что некоторые больницы рассматривают возможность отказаться от реанимации пациентов, которые не могут дышать самостоятельно.

По данным института Хопкинса, в США 124 686 зараженных, скончались 2 191 пациент, выздоровели 2 612.