Больных COVID-19 американцев перестанут реанимировать
В некоторых американских больницах рассматривают возможность не реанимировать инфицированных COVID-19 при остановке дыхания, несмотря на пожелания пациентов и членов их семей. Такое мучителное решение связано с выбором приоритета – жизнь одного или многих людей. Об этом пишет The Washington Post, поговорив с несколькими медиками, лечащими больных новым коронавирусом.
По информации издания, о подобной практике задумались, например, в Северо-Западной мемориальной больнице в Иллинойсе при местном университете, ряде клиник в штатах Вашингтон и Пенсильвания.
Как отмечают врачи, в нынешних условиях реанимирование одного инфицированного с остановкой дыхания требует присутствия от 8 до 30 специалистов, и все они должны быть обеспечены специальными средствами защиты. Кроме того, сама реанимация занимает слишком много времени.
По словам медиков, дефицит спецсредств и необходимость срочного реагирования на состояние пациента усиливают вероятность заражения врачей. В результате те могут перенести инфекцию другим больным, у которых COVID-19 протекает в более легких формах.
"Сейчас мы находимся в кризисной ситуации" – оценил происходящее президент Общества неотложной медицинской помощи и хирург из Университета Пенсильвании Льюис Каплан.
А по мнению биоэтика из Университета Висконсин-Мэдисон Альта Чаро, хотя идея отказа от лечения может вызывать беспокойство, особенно в такой богатой стране, как США, она прагматична. "Никому не поможет, если наши врачи и медсестры будут заражены этим вирусом и не смогут заботиться о нас", – сказал он.
При этом издание отмечает, что нехватка средств индивидуальной защиты начала ощущаться уже на национальном уровне.
Более того, пандемия COVID-19 железной хваткой взяла за горло Штаты. Сейчас страна занимает первое место по количеству зараженных (свыше 85 тыс. человек), обогнав даже Китай (81,7 тыс. случаев). За последние сутки число инфицированных увеличилось на 17,2 тыс. человек. Большинство больных выявлено в Нью-Йорке. От коронавируса в США умерли почти 1,3 тыс. американцев.
И это стало тоже проблемой – такое количество трупов нужно где-то хранить.
Власти "Большого яблока" придумали
задействовать грузовики-рефрижераторы
для вывоза тел, если морги будут переполнены. Кроме того, в мегаполисе
появляются палатки для хранения трупов. По словам
официального представителя властей
города Аджа Ворси-Дэйвиса, они
смогут вместить около 3,5–3,6 тыс тел – жертв COVID-19, пишет
New York Daily News.
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