Тилль Линдеман не заразился COVID-19

Солист Rammstein стал тест на коронавирус, и его результат оказался отрицательным. Таким образом немецкая группа опровергла новость о том, что Тилль Линдеманн подхватил китайскую инфекцию.



Лидер популярной группы по совету врача провел ночь в отделении интенсивной терапии после того, как у него заподозрили COVID-19. Однако страшный диагноз не подтвердился, сообщает группа в "Фейсбук".

О том, что музыканта госпитализировали в одну из больниц Берлина, сообщили немецкие СМИ. Линдеманна якобы поместили в реанимацию с воспалением легких. Артист, по данным Tag 24, почувствовал себя плохо после концерта в Москве, который состоялся 15 марта.

Ранее с коронавирусом в больницу попал народный артист Лев Лещенко, диагноз подтвердил его лечащий врач. Близкий друг певца Владимир Винокур обвинил специалиста в том, что он публично огласил болезнь исполнителя.