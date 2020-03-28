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Стал известен точный диагноз лидера Rammstein

Стал известен точный диагноз лидера Rammstein
Тилль Линдеманн. Фото: Francesco Castaldo/ ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Тилль Линдеман не заразился COVID-19

Солист Rammstein стал тест на коронавирус, и его результат оказался отрицательным. Таким образом немецкая группа опровергла новость о том, что Тилль Линдеманн подхватил китайскую инфекцию.

Лидер популярной группы по совету врача провел ночь в отделении интенсивной терапии после того, как у него заподозрили COVID-19. Однако страшный диагноз не подтвердился, сообщает группа в "Фейсбук".

О том, что музыканта госпитализировали в одну из больниц Берлина, сообщили немецкие СМИ. Линдеманна якобы поместили в реанимацию с воспалением легких. Артист, по данным Tag 24, почувствовал себя плохо после концерта в Москве, который состоялся 15 марта.

Ранее с коронавирусом в больницу попал народный артист Лев Лещенко, диагноз подтвердил его лечащий врач. Близкий друг певца Владимир Винокур обвинил специалиста в том, что он публично огласил болезнь исполнителя.

Карина СИРАЗОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

норка
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Карина! Ну кому в России интересен этот урод, разве что хохляндской Лабурде!
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