Пласидо Доминго госпитализировали в Мексике

У 79-летнего Пласидо Доминго, который заразился коронавирусом, начались осложнения. Оперного певца доставили в больницу в городе Акапулько. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова представителя звезды.

Впрочем, оснований для паники, судя по всему, нет: испанский певец и дирижер идет на поправку, говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Пласидо Доминго заразился коронавирусом, стало известно 22 марта. Артист сам рассказал о страшном диагнозе. Певца насторожили кашель и температура, и он сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным.