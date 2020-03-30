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Начались осложнения: легендарный певец попал в больницу из-за COVID-19

Начались осложнения: легендарный певец попал в больницу из-за COVID-19
Пласидо Доминго. Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
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Пласидо Доминго госпитализировали в Мексике

У 79-летнего Пласидо Доминго, который заразился коронавирусом, начались осложнения. Оперного певца доставили в больницу в городе Акапулько. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова представителя звезды.

Впрочем, оснований для паники, судя по всему, нет: испанский певец и дирижер идет на поправку, говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Пласидо Доминго заразился коронавирусом, стало известно 22 марта. Артист сам рассказал о страшном диагнозе. Певца насторожили кашель и температура, и он сдал тест на COVID-19. Результат оказался положительным.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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