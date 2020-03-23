Пожилой артист подробно рассказал, как протекает его болезнь

Испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Артист рассказал, что сдал анализ, и его результат оказался положительным.

По словам 79-летнего тенора, провериться он решил, когда почувствовал первые симптомы – лихорадку и кашель. Певец написал в "Фейсбук", что сейчас чувствует себя хорошо и пробудет в изоляции столько, сколько потребуется.

Испанский артист призвал всех к осторожности и подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно соблюдать рекомендации врачей. А также напомнил: остановить вирус помогут простые правила гигиены, передает "Вечерняя Москва".

Певец выразил надежду, что мы все вскоре вернемся к привычной жизни, пишет сайт "Комсомольская правда".

Подхватил коронавирус и осужденный на 23 года Харви Вайнштейн. Голливудского продюсера обвинили в домогательствах и насилии более 80 женщин, среди которых были и всемирно известные актрисы. Сейчас влиятельная ранее кинозвезда находится на карантине в американской тюрьме, отмечает Daily Mail.

COVID-19 заразились и другие знаменитости. Среди них – "девушка Бонда" Ольга Куриленко и актер из "Игры престолов" Кристофер Хивью.

