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Вайнштейн сядет в тюрьму почти на четверть века

Продюсера отправили за решетку на 23 года

Харви Вайнштейн 11 марта был приговорен к тюремному заключению. Верховный суд Манхэттена не принял во внимание аргументы адвокатов 67-летнего киномагната. Голливудского продюсера признали виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. Обвинение требовало отправить Вайнштейна за решетку на 29 лет. 

Обвинения против Вайнштейна выдвигали более 80 женщин. Среди них такие известные актрисы, как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. В конце 2017 г. в The New York Times вышла статья, где утверждалось, что продюсер десятилетиями вынуждал к сексуальным отношениям молодых актрис в обмен на карьерное продвижение. История послужила толчком к началу движения MeToo, в рамках которого женщины рассказывали о пережитом ими насилии.

На суде Аннабелла Шиорра, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Клан Сопрано", заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее, напоминает CNBC. Сам продюсер все обвинения отрицает.

Валентина МАЙОРОВА

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