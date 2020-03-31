Помощь от России летит: коронавирус пожирает США
Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, семимильными шагами охватывает Соединенные Штаты. На сегодняшний день в стране уже умерло 3,4 тыс. человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий федеральные и местные статистические данные.
Согласно им, в США коронавирусом инфицированы 175 067 человек, скончались 3 415 граждан, выздоровели 5 995.
Таким образом, по показателю смертности от COVID-19 американцы обогнали китайцев. В КНР число жертв на сегодня составляет 3 309.
О том, что в Штатах зараза стремительно распространяется, говорит тот факт, что она не обошла стороной даже Госдеп. Во вторник, 31 марта, глава ведомства Майк Помпео на брифинге сообщил о смерти одного из своих сотрудников, пишет "Интерфакс". Он не уточнил, кого именно унесла инфекция и где ее американец подхватил. Зато признался, что зараженных в Госдепе насчитывается около 50 человек, в том числе те сотрудники, которые работают за рубежом.
Между тем, Москва объявила о направлении до конца сегодняшнего дня в США российского самолета с медицинской техникой и средствами защиты для помощи Вашингтону в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что такую помощь обсуждали лидеры страны Дональд Трамп и Владимир Путин накануне по телефону.
По его словам, американский президент "с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера", сообщает РИА "Новости".
Также Песков добавил, что со стороны Вашингтона кто-то явно не способствовал оперативному решению технических вопросов на фоне договоренностей глав государств.
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