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Трамп и Путин обсуждали российскую помощь США для борьбы с COVID-19

продолжениеЧто замедляет коронавирус: названы главные условия
Кремль раскрыл тайну загадочного "очень-очень большого самолета" для американцев

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе вчерашнего телефонного разговора действительно обсуждали отправку в Штаты российского лайнера с медицинским оборудованием для помощи Вашигтону в борьбе с эпидемией нового коронавируса. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, стороны признали необходимость международных усилий в борьбе со смертельным злом.

"Обсуждение этой темы в прикладном плане продолжается по договоренности президентов на рабочем уровне", – цитирует "Интерфакс" Пескова.

При этом он так и не пояснил, был или нет отправлен в США борт с медпомощью для американцев.

Напомним, ранее сам Трамп заявил, что Москва направила в Америку "очень-очень большой самолет с медицинским оборудованием". По его словам, свою помощь Штатам оказал и Китай.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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